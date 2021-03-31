Т Плюс повысила эффективность насосного оборудования Сормовской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба компании

Т Плюс повысила эффективность насосного оборудования Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, на четырех подпорных сетевых насосах Сормовской ТЭЦ установлены частотные регулирующие приводы. Проект стоимостью 26,4 млн рублей (с НДС) реализован в рамках программы технического перевооружения станции на 2020-2023 годы.

Подпорные сетевые насосы обеспечивают подачу выработанного на станции теплоносителя в тепловые сети города. Ранее нагрузка на них регулировалась запорной арматурой. Использование частотных регулирующих приводов существенно снизит расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. Управление насосами полностью автоматизировано. Одновременно на них заменили выработавшие ресурс выключатели на современные вакуумные.

"Реализованный проект повысит надежность работы насосного оборудования и улучшит технико-экономические показатели станции", – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Программа технического перевооружения станции утверждена подписанным в 2019 году соглашением об инвестициях в развитие Сормовского теплового узла между ПАО "Т Плюс" и правительством Нижегородской области. В соответствии с ней компания до 2023 года направит на модернизацию Сормовской ТЭЦ 729 млн рублей.