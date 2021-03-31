Ржавую ограду в сквере на ул. Звездинка покрасят в ближайшие дни Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ржавую ограду в сквере на ул. Звездинка в Нижнем Новгороде покрасят в ближайшие дни. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижегородского района.

По словам собеседника агентства, установленное с недочетами ограждение в сквере уже восстановлено.

"20-21 апреля в зависимости от погодных условий планируется его покрасить", - сказали в горадминистрации, добавив, что покраска будет проводиться в рамках гарантийного ремонта сквера.

В заключение собеседник агентства заметил, что в ближайшее время в сквере пройдет комиссия по оценке его состояния.

Напомним, что ограда сквера на ул. Звездинка заржавела спустя два месяца после благоустройства территории сквера. По данному факту была организована прокурорская проверка.

При этом нарушения при благоустройстве сквера также были выявлены ранее со стороны администрации города. По контракту подрядчик должен был завершить работы стоимостью 32,2 млн рублей до 1 сентября.

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин, который приехал принимать общественное пространство, обратил внимание на недоделанные бетонные конструкции, пандусы, местами незакрепленные лавочки. Он дал неделю на исправление недочетов.