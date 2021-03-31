Свет временно отключили в 30 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 30 домах в трех районах Нижнего Новгорода 20 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали дома по адресам: пер. Плотничный, 10, 12, 14, ул. Ильинская, 20а, 23, 24, 24а, 25, 27, 42, 42а, 44, 44а в Нижегородском районе. Поставка коммунальной услуги приостановлена с 8:00 до 17:00.

Также в Автозаводском районе с 9:00 до 17:00 не будет света в домах: №11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по ул. Толбухина, № 49, 51, 53, 55 по пр. Ильича, №60, 62 по пр. Молодежный.

В Московском районе с 10:00 до 13:00 - в домах № 21, 23, 25, 27 по ул. Страж Революции.

Напомним, что накануне без света остались более 450 домов в Нижнем Новгороде.