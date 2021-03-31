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Бизнес

Более 700 программистов приняли участие в турнире банка "Открытие"

20 апреля 2021 10:55  [55] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Более 700 программистов приняли участие в турнире банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, Игорь Демидов стал победителем Open battle банка "Открытие" в потоке Java, Юлий Иовлев - в JavaScript, Илья Веселов - в потоке .Net. Эти программисты набрали наибольшее количество очков в первом туре турнира и стали победителями в парных поединках финала.

В финал конкурса вышло 96 участников. Всего турнир по программированию собрал более 700 программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России. Участники в онлайн-формате решали задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом.

Победителям турнира достались наборы Lego Technic 42099, за 2-е, 3-е, 4-е места - SSD на 500 Gb в брендированном чехле, а участникам плей-офф отправлены подарочные сертификаты на Кинопоиск.

"Все 96 финалистов - определённо сильные разработчики, выполнившие 20 задач без ошибок и за хорошее время. Динамичная борьба между участниками держала в максимальной концентрации и самих программистов, и судей. В финальном раунде даже потребовалась переигровка между двумя лидерами. Уверен, всех ребят впереди ждет множество интересных, амбициозных и технологичных проектов, на которых у них получится в полной мере раскрыть свой потенциал и получить бесценный опыт. Безусловно, финалисты интеллектуальных соревнований, лучшие из лучших, получат приглашение стать частью федеральной команды разработчиков банка "Открытие", - сообщил судья турнира Open battle, начальник управления технологий обслуживания юридических лиц банка "Открытие" Алексей Щербаков.

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Теги:
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