Более 15 тысяч нижегородцев-должников получили уведомления об отключении электроэнергии

"ТНС энерго НН" в апреле 2021 года направило более пятнадцати тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Суммарная задолженность по лицевым счетам должников уже превышает 40 млн рублей.
В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим двукратный норматив потребления, из них:
При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.
Ограничение энергоснабжения – мера, на которую гарантирующий поставщик вынужден пойти из-за сложившейся ситуации с неплатежами.
Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут погасить всю сумму долга сразу, гарантирующий поставщик может предложить оформить рассрочку при обращении в Центр обслуживания клиентов.
Оплатить задолженность можно дистанционно:
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через:
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