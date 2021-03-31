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Бизнес

Более 15 тысяч нижегородцев-должников получили уведомления об отключении электроэнергии

20 апреля 2021 12:06  [62] Бизнес

"ТНС энерго НН" в апреле 2021 года направило более пятнадцати тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Суммарная задолженность по лицевым счетам должников уже превышает 40 млн рублей.

В число получателей уведомлений попали владельцы лицевых счетов с долгом за потребленный энергоресурс, превышающим двукратный норматив потребления, из них:

  • 15 484 лицевых счета – частные жилые дома и квартиры в многоквартирных домах;
  • 158 лицевых счетов – гаражи, садовые домики и хозяйственные постройки.

При получении уведомления в квитанции собственникам жилых домов и квартир необходимо в течение 20 дней в полном объеме погасить сумму задолженности. Владельцам гаражей, собственникам садовых домиков и хозяйственных построек – в течение 10 дней после получения квитанции с уведомлением. В случае неоплаты в отношении должников может быть введен режим полного ограничения подачи электроэнергии.

Ограничение энергоснабжения – мера, на которую гарантирующий поставщик вынужден пойти из-за сложившейся ситуации с неплатежами.

Потребителям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут погасить всю сумму долга сразу, гарантирующий поставщик может предложить оформить рассрочку при обращении в Центр обслуживания клиентов.

Оплатить задолженность можно дистанционно:

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через:

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Теги:
Долги ТНС Энерго Электроэнергия
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