Клиенты "ТНС энерго НН" стали в три раза чаще обращаться через интернет-приемную Бизнес

Клиенты "ТНС энерго Нижний Новгород" стали в три раза чаще обращаться через интернет-приемную компании. Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика электроэнергии.



Например в декабре 2020 года интернет-приемной "ТНС энерго Нижний Новгород" воспользовались более 15 тысяч жителей региона. Это в три раза больше, чем в январе прошедшего года.

Наибольшее количество обращений, поступивших от частных клиентов компании, касалось оформления договора энергоснабжения, документов по лицевому счету, начислений в квитанции, перерасчета, а также вопросов по приборам учета электроэнергии.

Клиенты "ТНС энерго НН" могут воспользоваться и другими онлайн-сервисами, чтобы оперативно получить информацию или решить вопрос без посещения офиса: