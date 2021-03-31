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Бизнес

Клиенты "ТНС энерго НН" стали в три раза чаще обращаться через интернет-приемную

20 апреля 2021 12:27  [32] Бизнес

Клиенты "ТНС энерго Нижний Новгород" стали в три раза чаще обращаться через интернет-приемную компании. Об этом сообщает пресс-служба гарантирующего поставщика электроэнергии.

Например в декабре 2020 года интернет-приемной "ТНС энерго Нижний Новгород" воспользовались более 15 тысяч жителей региона. Это в три раза больше, чем в январе прошедшего года.

Наибольшее количество обращений, поступивших от частных клиентов компании, касалось оформления договора энергоснабжения, документов по лицевому счету, начислений в квитанции, перерасчета, а также вопросов по приборам учета электроэнергии.

Клиенты "ТНС энерго НН" могут воспользоваться и другими онлайн-сервисами, чтобы оперативно получить информацию или решить вопрос без посещения офиса:

  • Личный кабинет – широкий набор функций в одном месте, в том числе возможность управлять несколькими лицевыми счетами одновременно;
  • Электронная квитанция – аналог бумажной квитанции, который приходит на электронную почту. Подключая данный сервис, клиенты выбирают экологичный вариант выставления счетов;
  • Заключить договор – оформление договора энергоснабжения онлайн без посещения клиентского офиса;
  • Гид по квитанции – интерактивная инструкция, предназначенная для того, чтобы прочитать квитанцию правильно;
  • Узнать, есть ли задолженность – сервис, с помощью которого можно уточнить, есть ли долг, а также узнать баланс и дату последней оплаты. Также узнать о сумме задолженности можно в Личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
  • Получить квитанцию повторно – помощь для клиентов, которым не пришел счет за электроэнергию. Заполнив простую форму, клиенты могут получить в электронном виде дубликаты квитанций за два последних месяца;
  • Тарифы и нормативы – "умный" калькулятор, который поможет клиентам узнать свой тариф.

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Теги:
ЖКХ ТНС Энерго
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