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Санкции применят к подрядчикам за некачественную уборку на улицах Нижнего Новгорода. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев во время инспекции работ в Нижегородском и Советском районах.
Согласно информации, мэр города проверил, как убираются улицы Минина, Бекетова, Почаинская, Добролюбова, Лысогорская и Гребной канал.
По словам Юрия Шалабаева, большая проблема на улице Бекетова. Сейчас подрядчику дано указание активизироваться, привлечь дополнительные силы, иначе к нему будут применены соответствующие санкции.
Глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин в свою очередь заметил, что все подрядные организации работают в усиленном режиме. "Сейчас убираем с дорог песок, которого, к сожалению, в Нижегородском районе много осталось после зимы. Также сносим ветхие сараи и другие постройки", - отметил он.
По словам главы администрации Советского района Сергея Колотова, центральные дороги уже подготовлены к покраске бордюров. "Применяется пылесосная техника, которая забирает остатки измельченного песка, производится промывка проезжей части дорог", – пояснил он.
Директор МП "РЭД" Валерий Трофимов сообщил, что техника выходит на дороги по графику, утром и вечером, в рейс выпускается 25 подметально-уборочных машин.
Напомним, что в городе с 5 апреля проходит месячник по благоустройству.
Сейчас улицы чистят и моют от песка, следующий этап – покраска бордюров и ремонт дорог, в ряде районов к этим работам уже приступили.
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