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Экономика

Около 1,4 млрд рублей субсидий получили нижегородские аграрии с начала 2021 года

20 апреля 2021 15:21  [48] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 1,4 млрд рублей субсидий получили нижегородские аграрии с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По его словам, более 1 млрд рублей было выделено из бюджета области и около 338 млн рублей - из федерального.

Заместитель губернатора напомнил, что в 2020 году нижегородские аграрии собрали рекордный урожай зерновых – 1,6 млн тонн. При этом на текущий год перед предприятиями стоит задача нарастить объем собранного урожая, а также выпуск продуктов питания.

Известно, что около 185,2 млн рублей пойду на поддержку собственного производства молока; 190,3 млн рублей – на строительство животноводческих объектов; 236,7 млн рублей – на покупку техники и оборудования; 90,6 млн – на развитие племенного животноводства; 91,8 млн – на поддержку элитного семеноводства.

Самая крупная статья расходов - возмещение части затрат на покупку семян, удобрений и топлива. На погектарную поддержку выделено около 336,1 млн рублей.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на поддержку предприятий АПК и развитие сельских территорий Нижегородской области в текущем году будет направлено свыше 4,5 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

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