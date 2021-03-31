Новое производство автоцистерн для химических и пищевых продуктов создадут в Кстове Бизнес

Фото: с сайта ГК "Фокстанк"

ГК "Фокстанк" создаст новую производственную площадку, где займется выпуском автоцистерн для химических и пищевых продуктов. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Для создания производства компания привлекла кредит на 140 млн рублей под поручительство Региональной гарантийной компании. Кроме того, за два прошедших года ГК "Фокстанк" получила в качестве господдержки от Минпроторга РФ 110 млн рублей по программе "Развитие транспортного и специального машиностроения". Средства программы можно направить на оплату электроэнергии, материалы, сырье, зарплату сотрудников.

Господдержка позволила не извлекать деньги из оборотных средств и направить их на закупку оборудования и строительство нового производственного корпуса площадью 7,5 тысяч кв метров.

На новом производстве будет создано не менее 70 новых рабочих мест.

Машиностроительный завод "ФоксТанк" (FoxTank) был основан в Нижегородской области в 2006 году, как площадка для крупноузловой сборки автоцистерн и полуприцепов-цистерн европейского класса.