Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области. Об этом 20 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 112 132 человек, из которых 49 002 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 130 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 62 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 973 жителей (6 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 507 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 11 жителей), Советский (6 906, +8 заболевших), Московский (5 206, еще 9 заболевших), Канавинский (5 042, +13 человек), Сормовский (5 030, еще 11 инфицированных), Приокский (3 777, +2 заболевших) и Нижегородский (3 561, за сутки - на 2 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 125 заболевших жителей), Бор (5 572), Павловский (2 953), Балахнинский (2 850), Выксунский (2 831), Богородский (2 515), Городецкий (2 536) и Шахунский (2 003).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.