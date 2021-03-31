ПИФы УК "Открытие" стали доступны в мобильном приложении банка на Android Бизнес

Клиентам банка "Открытие" с апреля 2021 года стало доступно оформление ПИФов в мобильном приложении на платформе Android. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В декабре 2020 года УК "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") реализовала этот функционал для IOS. Таким образом, УК "Открытие" и банк "Открытие" продолжают работать над тем, чтобы процесс инвестирования становился максимально комфортным для всех клиентов.

Так же, как и на IOS, оформить покупку паев на Android можно в разделе "Инвестиции" мобильного приложения банка "Открытие". Подобрать и приобрести инвестиционный продукт можно в зависимости от финансовых целей.

Клиентам доступны семь открытых ПИФов. В мобильном приложении можно ознакомиться с основными параметрами каждого фонда, рекомендуемым сроком и валютой инвестирования, а также динамикой стоимости пая и ежемесячными аналитическими обзорами рынка.

Благодаря простоте линейки ОПИФ УК "Открытие" клиент может выбрать фонд в приложении в соответствии со своими предпочтениями по доходности и риску, а также валюте портфеля: на рынках акций – "Открытие – Акции" (рубли) и "Открытие – Лидеры инноваций" (доллары США), на рынках облигаций – "Открытие – Облигации" (рубли) и "Открытие – Еврооблигации" (доллары США), либо смешанные портфели – "Открытие – Сбалансированный" (рубли) и "Открытие – Глобальные инвестиции" (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ "Открытие — Золото".

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК "Открытие" в мобильном приложении банка "Открытия" составляет 1 000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

"Мы считаем, что наши клиенты должны иметь одинаковый доступ к инвестированию вне зависимости от того, какую платформу они используют – IOS или Android. Поэтому запуск оформления паёв в мобильном приложении на Android – важный и своевременный шаг к повышению комфорта для розничных инвесторов, который стал возможен благодаря тесной интеграции с банком "Открытие", - прокомментировал начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК "Открытие" Илья Корнев.