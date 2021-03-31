Глеб Никитин поблагодарил медиков и спасателей за помощь в ликвидации ЧП в селе Маргуша Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил медиков и спасателей за помощь в ликвидации последствий ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Здесь частично обрушились второй и третий этажи жилого дома, полностью разрушены четыре квартиры. Как сообщил глава региона, на тот момент в доме находились 33 человека.

"По данным следственных органов, приоритетная версия связана с недостаточным соблюдением мер безопасности. Следственные действия продолжатся, виновные обязательно будут привлечены к ответственности", - сказал Глеб Никитин.

При возгорании и частичном обрушении дома погиб ребенок. Восемь человек было госпитализировано. По словам губернатора, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в больнице им. Семашко.

"Пятеро пострадавших остаются в больницах. Двоих детей - 9 лет и 2,5 месяца - перевели в детскую областную больницу, их жизням уже ничего не угрожает, но лучше пока оставаться под наблюдением врачей. Трое взрослых получили травмы различной степени тяжести и были оперативно госпитализированы", - рассказал Глеб Никитин.

На данный момент жильцы дома остановились у родственников, но при необходимости их готовы принять в пунктах временного размещения - на базе дома культуры в селе Малая Пица и в школе в Дальнем Константинове.

"Благодарю всех, кто в эту ночь работал на месте и оказывал помощь пострадавшим. Спасибо специалистам-медикам, сотрудникам МЧС и неравнодушным жителям. Расследование причин происшествия продолжается, уже задержаны подозреваемые. Уверен, виновные понесут самое суровое наказание", - сказал губернатор.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Областное СУ СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело.