Глеб Никитин представил Валентине Матвиенко проекты развития Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко проекты социально-экономического развития региона. Об этом сообщат пресс-служба губернатора.

Встреча состоялась 19 апреля 2021 года.

Беседа прошла после заседания Научно-экспертного совета при Председателе СФ, посвященного развитию цифровой среды в РФ, в котором Глеб Никитин принял участие. Валентина Матвиенко отметила потенциал Нижнего Новгорода как одного из крупнейших отечественных центров в сфере цифровых технологий.

По словам губернатора, цифровые проекты станут одной из "точек роста" региона. Он также рассказал о планах социально-экономического развития области, о планируемых к реализации инфраструктурных проектах, в частности, о редевелопменте исторического центра Нижнего Новгорода, строительстве дублера пр. Гагарина, развитии системы общественного транспорта.

"Реализация этих проектов могла бы повлиять на прорывное развитие экономики, как города, так и области, но для них необходимо вложение в инфраструктуру. Это требует, как минимум, "длинных" денег, как максимум – средств капитальных грантов, софинансирование из федерального бюджета. Мы также обсудили финансовое состояние бюджета Нижегородской области, его параметры. Валентина Ивановна с интересом отметила динамику снижения государственного долга, которую мы демонстрировали до 2020 года, и параметры бюджета, которые вынуждены были принять, формируя бюджет-2021. Председатель Совета Федерации подчеркнула, что ситуация с бюджетами и кредитной нагрузкой регионов будет предметом пристального рассмотрения верхней палаты парламента", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона также поделился с Валентиной Матвиенко информацией о подготовке к празднованию юбилея Нижнего Новгорода.

"Это, в первую очередь, не локальные проекты, а задел на будущее, тот импульс, который мы хотим придать дальнейшему развитию города. Я рассчитываю, что будет возможность продемонстрировать Валентине Ивановне результаты подготовки к 800-летию непосредственно в Нижнем Новгороде", - добавил Глеб Никитин.