Потребность Нижегородской области региона в IT-специалистах ежегодно превышает 3,6 тысячи человек Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации "Развитие цифровой среды в РФ как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития" в Москве.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ходе своего выступления Глеб Никитин обозначил планы работы по цифровой трансформации в регионе.

"Цифровизация и IT-индустрия – одни из ключевых направлений развития Нижегородской области. У нас работают ведущие российские и зарубежные IT-компании – это более тысячи организаций. Некоторые из них входят в число ведущих разработчиков программного обеспечения в мире. Однако главным сдерживающим фактором развития отрасли все-таки остается дефицит кадров. Это касается как разработки, так и внедрения. С этой проблемой столкнулись и небольшие нижегородские IT-компании, и государственные корпорации, и международные разработчики. Потребность региона в IT-специалистах превышает 3,6 тысячи человек, а ежегодный дефицит кадров составляет более 1,7 тысячи человек", - рассказал Глеб Никитин.

Как заявил губернатор, проекты, представленные им на заседании научно-экспертного совета, способны снять ограничения для развития отрасли.

"Они позволят по-другому выстроить структуру экономики региона и в целом обеспечить конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке цифровых услуг, что сейчас чрезвычайно важно. С IT-компаниями в регионе мы активно выстраиваем работу по формированию комфортных условий для ведения деятельности, а также создаем обучающие программы в нижегородских вузах. Думаю, что на уровне Совета Федерации тоже будет поддержка по этому направлению", – добавил Глеб Никитин.

В ходе доклада губернатор рассказал о том, как цифровизация влияет на качество жизни граждан.

"Цифровые технологии делают жизнь людей намного удобнее. Сейчас в Нижегородской области активно внедряются технологии умного и безопасного города, например, это касается уличного освещения. Мы также развиваем предоставление госуслуг в электронном виде, повышаем скорость и прозрачность взаимодействия граждан с органами власти. Нижегородская область – лидер в сфере реализации проектов инициативного бюджетирования с помощью цифровых технологий. Кроме того, мы в прошлом году стали одним из двух регионов страны, где голосование по поправкам в Конституцию было возможно в электронном формате", – заключил Глеб Никитин.

Напомним, Глеб Никитин входит в состав совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Глава региона неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области реализация национального проекта "Цифровая экономика" является абсолютным приоритетом.

Нижний Новгород развивается как один из крупных центров цифровой индустрии. Здесь открыты филиалы ведущих международных компаний: Intel, Harman-Samsung, Huawei, Five9, Netcracker. Также в Нижнем Новгороде находятся региональные офисы ведущих российских компаний, в том числе "Яндекс", Mail.ru Group, Artezio, Аурига, "КРОК", "Ланит". Всего в регионе работает более 1 тыс. IT-компаний.

Как уже сообщалось, нацпроект "Цифровая экономика" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.