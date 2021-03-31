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Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2021 года
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20 апреля 2021 20:17  [1] Нижний сегодня: главные события дня
20 апреля 2021 18:49  [102] Давид Мелик-Гусейнов оценил работу медицинских служб на месте ЧП в селе Маргуша
20 апреля 2021 18:40  [93] Противоклещевая обработка территорий началась в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 18:33  [109] Потребность Нижегородской области региона в IT-специалистах ежегодно превышает 3,6 тысячи человек
20 апреля 2021 18:13  [95] Глеб Никитин поблагодарил медиков и спасателей за помощь в ликвидации ЧП в селе Маргуша
20 апреля 2021 18:03  [108] Проект строительства пристроя к нижегородской школе №117 снова не прошел госэкспертизу
20 апреля 2021 17:52  [156] Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде сдадут не раньше июня
20 апреля 2021 17:49  [115] Собственников зданий на Б.Покровской просят отремонтировать входы и заменить вывески
20 апреля 2021 17:30  [129] Шесть детских садов в Нижнем Новгороде строятся с отставанием
20 апреля 2021 17:00  [137] Пострадавших от взрыва газа в селе Маргуша обеспечат новым жильем за счет бюджета
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

20 апреля 2021 20:17  [1] Общество

Директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон задержан

Силовики полагают, что Роман Беагон, зная о фактическом невыполнении подрядчиком работ по договору с "Нижегородским городским музеем техники и оборонной промышленности", дал неправомерное указание директору данного учреждения на оплату денежных средств в полном объеме. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Нижегородец погиб под колесами двух грузовиков на подъезде к Мызинскому мосту

Нетрезвый мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте. Около пяти минут он стоял перед отбойником, после чего резко побежал через дорогу. По средней полосе двигался автомобиль Газон, под который и попал мужчина. Затем его отбросило под груженый самосвал.

Тело младенца найдено в обрушившемся от взрыва газа доме в Дальнеконстантиновском районе

В одном из домов села Маргуша Дальнеконстантиновского района произошел взрыв газа. Пострадали четверо детей и четверо взрослых. Под завалами нашли тело младенца 2021 года рождения.

Обвиняемый в убийстве Маши Ложкаревой получил 19 лет строгого режима

13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. Вечером она уехала кататься на велосипеде и не вернулась. В ее убийстве обвиняется Дмитрий Синицин, которого приговорили к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Уголовное дело рассматриваась по таким статьям, как насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ) и убийство малолетнего с целью сокрыть другое преступление (п.п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Предупреждение в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области

В области и в самом Нижнем Новгороде ожидаются отдельные порывы юго-восточного ветра до 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца дня 20 апреля. Ночью и днем 21 апреля ожидается сохранение ветра до 15-20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках

Минусовая температура воздуха уже наблюдалась в ночь с субботы 16 апреля на 17 апреля. Это произошло на севере региона. По информации метеорологов, пик похолодания придется на ночные часы с понедельника до среды.

Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде

Монтаж ступеней начался на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Ежедневно рабочие будут укладывать порядка 35 ступеней.

Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в нижегородском театре драмы

В нижегородском театре драмы можно будет сделать бесплатную прививку без предварительной записи, начиная с сегодняшнего дня. Прививать всех желающих станет врачебно-сестринская бригада городской поликлиники №7 Нижегородского района с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и медицинских требований.

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31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
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