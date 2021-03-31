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Экономика

Более 11 млн рублей кешбэка вернулось туристам за поездки в Нижегородскую область

21 апреля 2021 09:35  [53] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 11 млн рублей кешбэка вернулось туристам за поездки в Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за первые два этапа действия программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в регион.

Глеб Никитин добавил, что по этой программе в Нижегородской области уже побывали более 4,3 тысячи человек со всей России.

"Отправиться в путешествие по Нижегородской области теперь можно будет и на круизном теплоходе. Такие предложения особенно популярны в майские праздники", - сказал губернатор.

Напомним, что третий этап программы туристического кешбэка стартовал в России в марте.

Программа продлится до 15 июня 2021 года. Отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться – до 30 июня 2021 года.

Подробнее о программе — на сайте Федерального агентства по туризму.

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Теги:
Туризм
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