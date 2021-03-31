"Общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - Олег Лавричев Общество

Олег Лавричев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем сотрудников МСУ.

"День местного самоуправления – один из самых молодых государственных праздников в России. Это профессиональный праздник тех, кто несет ответственность за развитие, инвестиционную привлекательность и благоустройство территорий, благополучие и достойный уровень жизни их жителей", - говорится в его поздравлении.

"Сегодня местное самоуправление – самый близкий к населению уровень власти, к которому люди идут со своими чаяниями, проблемами и предложениям. Залогом успешного решения жизненно важных вопросов нижегородцев является ежедневный кропотливый труд квалифицированных специалистов, их опыт, знания и активная гражданская позиция", - отмечается в поздравительной речи.

"Сегодня благодаря реализации масштабных национальных проектов и программ развития перед нижегородскими муниципалитетами открываются новые возможности. И многое из того, что делается на местном и региональном уровнях, основано на идеях и предложениях в первую очередь самих нижегородцев", - заметил Олег Лавричев.

"В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность ветеранам за ваш огромный вклад в становление системы органов местного самоуправления и развитие нашего региона. Желаю всем работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе. Уверен, что общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - резюмировал он.