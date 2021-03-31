инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2021 10:02  [2] "Общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - Олег Лавричев
21 апреля 2021 09:15  [74] Проект "Экостарт 800" запускается в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 08:28  [136] "Муниципальная власть всегда была и по-прежнему остаётся самой близкой к людям", - Глеб Никитин
20 апреля 2021 22:57  [563] Нижний сегодня: главные события дня
20 апреля 2021 18:49  [193] Давид Мелик-Гусейнов оценил работу медицинских служб на месте ЧП в селе Маргуша
20 апреля 2021 18:40  [224] Противоклещевая обработка территорий началась в Нижнем Новгороде
20 апреля 2021 18:33  [209] Потребность Нижегородской области региона в IT-специалистах ежегодно превышает 3,6 тысячи человек
20 апреля 2021 18:13  [170] Глеб Никитин поблагодарил медиков и спасателей за помощь в ликвидации ЧП в селе Маргуша
20 апреля 2021 18:03  [196] Проект строительства пристроя к нижегородской школе №117 снова не прошел госэкспертизу
20 апреля 2021 17:52  [307] Детсад в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде сдадут не раньше июня
Общество

"Общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - Олег Лавричев

21 апреля 2021 10:02  [2] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с днем сотрудников МСУ.

"День местного самоуправления – один из самых молодых государственных праздников в России. Это профессиональный праздник тех, кто несет ответственность за развитие, инвестиционную привлекательность и благоустройство территорий, благополучие и достойный уровень жизни их жителей", - говорится в его поздравлении.

"Сегодня местное самоуправление – самый близкий к населению уровень власти, к которому люди идут со своими чаяниями, проблемами и предложениям. Залогом успешного решения жизненно важных вопросов нижегородцев является ежедневный кропотливый труд квалифицированных специалистов, их опыт, знания и активная гражданская позиция", - отмечается в поздравительной речи.

"Сегодня благодаря реализации масштабных национальных проектов и программ развития перед нижегородскими муниципалитетами открываются новые возможности. И многое из того, что делается на местном и региональном уровнях, основано на идеях и предложениях в первую очередь самих нижегородцев", - заметил Олег Лавричев.

"В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность ветеранам за ваш огромный вклад в становление системы органов местного самоуправления и развитие нашего региона. Желаю всем работникам органов местного самоуправления крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе. Уверен, что общими усилиями мы сможем реализовать поставленные задачи и повысить качество жизни нижегородцев", - резюмировал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph