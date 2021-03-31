Действующий депутат Заксобрания Антон Гребень примет участие в предварительном голосовании Политика

Антон Гребень Фото: сайт Заксобрания региона

Представитель компании ЛУКОЙЛ, действующий депутат Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Антон Гребень примет участие в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, он официально заявил о своем намерении участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он будет бороться за доверие кстовчан на выдвижении по одномандатному избирательному округу № 20, от которого уже избирался в ЗС НО.

Трудовая деятельность депутата тесно связана с компанией "ЛУКОЙЛ", в которой он занимал различные посты, а в настоящее время работает в должности заместителя генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Когда я принимал решение о выдвижении своей кандидатуры на внутрипартийное голосование по двадцатому одномандатному округу, я отдавал себе отчёт, что люди голосуют в первую очередь за человека, и за его реальные дела. Общаясь с людьми, я понял, что много еще предстоит сделать. Чувствуя поддержку кстовчан, я принял такое решение и юридически его оформил", – заявил Антон Гребень.

Напомним, что предварительное голосование партии "Единая Россия" будет проходить с 24 по 30 мая на портале "Госуслуги". Проголосовать могут все желающие, зарегистрированные на портале. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Законодательное собрание Нижегородской области и Госдуму РФ.