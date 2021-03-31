Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие" Бизнес

Татьяна Нестеренко Фото: пресс-служба компании

Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, она займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка.

В должности заместителя президента-председателя правления Татьяна Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.

Татьяна Нестеренко закончила Хабаровский институт народного хозяйства по специальности "экономист" и Финансовую академию при правительстве РФ. Значительную часть профессиональной деятельности посвятила финансовой сфере. С 1994 по 1998 годы была депутатом Госдумы, входила в комитет Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов РФ, возглавляла Федеральное казначейство.

В апреле 2021 года перешла в банк "Открытие" на должность советника аппарата руководства.

"Татьяна Нестеренко – одна из самых уважаемых российских финансистов. Она имеет уникальный опыт работы в Госдуме и Минфине, пользуется большим уважением в финансовом сообществе. Профессиональные и человеческие качества Татьяны Геннадьевны помогут банку "Открытие" повысить эффективность бизнес-процессов и реализовать наши стратегические задачи", - сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов, комментируя назначение.