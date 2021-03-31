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Общество

Посевная кампания стартовала в Нижегородской области

21 апреля 2021 11:55  [151] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Посевная кампания стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Согласно информации, сев начался в хозяйствах Богородского, Вадского, Сосновского, Большеболдинского, Гагинского, Лукояновского, Сеченовского, Спасского, Шатковского районов.

По словам губернатора региона, в этом году под весенний сев планируется отвести более 590 тысяч гектаров.

"Аграриям предстоит посеять зерновые и зернобобовые культуры, сахарную свеклу, овощи, ряд масличных и технических культур, посадить картофель. Также будут посеяны травы для заготовки кормов. На сегодняшний день уже ведется сев пшеницы, овса, ячменя, гороха. Первые две тысячи гектаров засеяны", - сообщил Глеб Никитин.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что практически во всех районах южной и центральной зон области ведется боронование и подкормка озимых культур, а также многолетних трав.

Отмечается, что полевые работы проходят в штатном режиме.

Напомним, что около 1,4 млрд рублей субсидий получили нижегородские аграрии с начала 2021 года.

Известно, что около 185,2 млн рублей пойду на поддержку собственного производства молока; 190,3 млн рублей – на строительство животноводческих объектов; 236,7 млн рублей – на покупку техники и оборудования; 90,6 млн – на развитие племенного животноводства; 91,8 млн – на поддержку элитного семеноводства.

Самая крупная статья расходов - возмещение части затрат на покупку семян, удобрений и топлива. На погектарную поддержку выделено около 336,1 млн рублей.

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