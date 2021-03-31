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Общество

Опубликован видеоролик о работе пункта вакцинации в Нижегородском театре драмы

21 апреля 2021 11:57  [87] Общество

Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижнем Новгороде вне лечебного учреждения. Напомним, что пункт открылся вчера – 20 апреля в Нижегородском театре драмы.

Сделать бесплатную прививку нижегородцы смогут без предварительной записи. Тем, кто хочет посетить пункт вакцинации, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Также важным условием для вакцинации является отсутствие аллергических реакций, хронических заболеваний, беременности, обострений различных болезней.

Предполагалось, что в первый день работы пункта будет сделано 50 прививок первым компонентом вакцины "ГамКовидВак". Всего в пункт вакцинации завезено 1 000 доз вакцины.

Пункт будет работать со вторника по пятницу, с 10:00 до 14:00.

Сегодня пресс-служба правительства распространила ролик о первом дне работы пункта в театре:

 

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Теги:
Вакцина Коронавирус Театр
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