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Общество

Обучение волонтеров и подготовка участников к "Диктанту Победы" проходит в Нижегородской области

21 апреля 2021 13:11  [95] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Обучение волонтеров и подготовка участников к "Диктанту Победы" проходит в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия",

Согласно информации, в рамках уроков победы школьники готовятся к акции "Диктант Победы". Специалисты читают ребятам небольшие лекции, после чего все школьники проходят тестирование.

Международная акция состоится 29 апреля

"Важно, что образовательные организации сами изъявляют желание присоединиться к акции. Многие из них принимают участие в акции уже не первый год. Это близко каждому из нас, нет такой семьи, которую бы не коснулись события Великой Отечественной войны. Я уверена, что наши дети хорошо напишут "Диктант Победы". Мы сегодня видим, что у них есть знания о Великой Отечественной войне, о ключевых датах и событиях, подвиге солдат", - подчеркнула заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Маргарита Банникова.

Пройти подготовительные тесты на знание событий Великой Отечественной войны может любой желающий на сайте диктантпобеды.рф.

В свою очередь, в сопровождении "Диктанта Победы" по всему региону будут участвовать более двух тысяч волонтеров. Для них организовано специальное обучение в региональном центре обработки информации.

"Наш центр не только передает материалы на площадки, но и после окончания акции ведет огромную работу по обработке полученных бланков. Нам присылают и привозят материалы со всей Нижегородской области. При обработке идет сначала сканирование бланков участников акции, после чего проходит распознавание данных, верификация и передача всех материалов на федеральный уровень для формирования результатов. Волонтеров мы учим, как взаимодействовать с участниками акции, как работать с документами, как правильно собирать, упаковывать и доставлять материалы диктанта", - сказала руководитель Регионального центра обработки информации Ирина Замыслова.

Волонтеры обеспечивают организационную поддержку площадок – это встреча гостей, регистрация, выдача заданий, инструктаж перед акцией и контроль за соблюдением всех правил во время написания диктанта. После этого они собирают все бланки, упаковывают их в конверты и передают на обработку.

"Большинство волонтеров уже принимали участие в организации акции в прошлые годы, поэтому они знаю всю процедуру. Но есть и новые ребята, и обучение позволяет узнать, как строится наша работа в день "Диктанта Победы". На нас лежит большая ответственность, поэтому важно разъяснить все функции. Настрой у всех боевой, уверены, что "Диктант Победы" в Нижегородской области пройдет достойно", - отметила исполнительный директор НРО ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина.

Напомним, в этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Часть вопросов посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В этом году "Диктант Победы" пройдет уже в третий раз. Акцию традиционно организуют "Единая Россия" совместно с "Волонтерами Победы".

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Теги:
Ветераны Единая Россия
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