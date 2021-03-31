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Бизнес

Банк "Открытие" продолжает расширять партнерскую сеть

21 апреля 2021 13:42  [78] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" продолжает расширять партнерскую сеть. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в апреле банк реализовал проект по объединению банкоматных сетей с двумя новыми партнерами - Московским Индустриальным банком и СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Теперь держатели карт "Открытия" могут снимать наличные на условиях домашних тарифов более чем в 33 тысячах банкоматов по всей России. В объединенную сеть входят также банкоматы Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, ПСБ, Газпромбанка, Совкомбанка, БКС банка, РГС банка, Росбанка, банка "Зенит", банка "Уралсиб", СКБ-банка, ЮниКредит банка, банка "Русский стандарт" и банка "Веста".

Воспользоваться сервисом могут держатели дебетовых карт всех платежных систем, выпускаемых банком "Открытие". Лимит на снятие денежных средств зависит от тарифного плана и категории карты.

"Услуга получения наличных денежных средств - одна из самых востребованных среди клиентов банков. Мы продолжаем расширять партнерскую банкоматную сеть, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия по продуктам, но и сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Сегодня банкоматы "Открытия" или банков-партнеров располагаются в удобной транспортной доступности и есть в каждом районе", - отметил вице-президент, директор департамента эквайринга банка Александр Дынин.

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Теги:
Банки
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