Диспансеризация не менее 70% нижегородцев планируется в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и необходимость обязательной диспансеризации населения стала одной из тем, затронутых в послании президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 года.

В частности, президент поручил правительству РФ расширить программу диспансеризации, запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года.

"В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый приём пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов", - сообщил Владимир Путин.

Как сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, повышение эффективности диспансеризации населения в 2021 году является одной из важных задач, поставленных перед региональным Минздравом.

"Необходимо увеличить долю пациентов на диспансерном наблюдении минимум до 70%. Причем диспансеризация должна быть доступна в медучреждениях первичного звена для пациентов любого возраста, независимо от места их проживания", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также, комментируя поручение президента "реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности", прежде всего, сердечно-сосудистым заболеваниям, глава региона сообщил, что в Нижегородской области проводится большая работа по борьбе и профилактике болезней системы кровообращения.

"В 2021 году планируется переоснащение двух региональных сосудистых центров. На новое медоборудование будет направлено около 450 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Также в этом году будет создано семь "центров риска" для пациентов с болезнями системы кровообращения", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – важнейшее направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года.