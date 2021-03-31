"Повседневный труд работников муниципалитетов - это помощь согражданам", - Александр Щелоков Общество

"Повседневный труд работников муниципалитетов - это помощь согражданам", - заявил председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области, мэр Арзамаса Александр Щелоков, поздравляя нижегородцев с Днем органов муниципального самоуправления. Текст поздравления распространила пресс-служба администрации Арзамаса.

"Уважаемые коллеги, нижегородцы! Сегодня небольшая, но значимая дата сообщества - День местного самоуправления. Для многих работников муниципалитетов их повседневный труд - это возможность помогать согражданам, делать наши города и поселки чище, благоустраивать пространства вокруг, жить по принципам взаимопомощи, добрососедства. В местном самоуправлении Нижегородской области сосредоточились талантливые люди с горящими сердцами, которые видят свой личный жизненный путь в служении людям", - подчеркнул Александр Щелоков.

"Поздравляю всех с праздником! Большое спасибо коллективам органов местного самоуправления за труд, самоотдачу, неравнодушие. Всем нам - успехов в решении задач, поставленных перед нами гражданами, губернатором и правительством Нижегородской области, и оправдания доверия земляков!"— отметил в заключение мэр Арзамаса/