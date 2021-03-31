"Многие конкретные инициативы из регионов нашли отражение в послании президента", - Артем Кавинов Общество

Артем Кавинов Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Многие конкретные инициативы из регионов нашли отражение в послании президента", - заявил депутат Госдумы Артем Кавинов, комментируя послание президента России к Федеральному собранию.

По его словам,, послание президента было максимально насыщено конкретными инициативами. И во многом основной акцент был сделан на прямую помощь, поддержку семей с детьми.

"И это не столько обозначенные перспективы дальнейшего развития, а целый ряд принципиальных решений, которые нужны уже сейчас: 50% возврата средств за путевки в детские лагеря, дополнительная поддержка неполных семей с одним родителем, будущих мам, попавших в непростую ситуацию, единовременная выплата для всех семей школьников к новому учебному году. Мы видим, что появляются новые меры поддержки семей, но на самом деле идет выстраивание новой системы социальных выплат. И в какой-то момент новые подходы, новые варианты социальной помощи заменят те форматы, которые были раньше и уже в какой-то части неактуальны. Например, мы видим, что единовременная выплата для семей становится одним из рабочих социальных инструментов поддержки", - отметил Артем Кавинов.

Он также обратил внимание, что президент в своем послании поддержал и многие ключевые предложения "Единой России".

"Среди них увеличение размера выплат по больничным родителям детей до 7 лет. Это и закупка школьных автобусов, и обновление парка скорой помощи. Как раз эту тему обозначал наш губернатор во время поездки на ГАЗ с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком. Мы видим, что нижегородские предложения и инициативы услышаны. А это значит, что есть эффективное взаимодействие, которое позволяет обращать внимание на актуальные вопросы. Думаю, что в этом смысле не случайно президент упомянул Нижний Новгород в своей речи. Рассказывая о доступности инфраструктурных кредитов для регионов, глава государства, по сути, предложил вариант финансирования строительства нижегородского метрополитена. Для нашего округа, куда входит Сормовский район – это особенно важная деталь. Сормовичи уже давно ждут метро", - сказал Артем Кавинов.

"Были озвучены именно нюансы, то, что осталось за бортом масштабных решений, но не менее важно для жителей страны: расширение программы диспансеризации, доплаты к зарплате для кураторов учебных групп техникумов и колледжей, помощь в сборе справок для назначения алиментов. Простые и насущные вопросы, которые касаются каждого. Это было нужно и важно услышать всем нам", - добавил Артем Кавинов в заключение.