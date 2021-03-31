Фасад Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу Общество

Фото: с сайта ru.wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское ООО "Фрегат" отреставрирует фасад объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба С. М. Рукавишникова. Главный дом" (Верхне-Волжская набережная, д.7) в Нижнем Новгороде к августу. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В ходе проведения электронного конкурса компания предложила наименьшую цену за выполнение работ - 21,7 млн рублей.

Напомним, начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,5 млн рублей. Источником финансирования выступают областной и федеральный бюджеты.

Компания-подрядчик должна отреставрировать северный фасад с балконом, западный, восточный и южный фасады. Кроме этого, провести реставрационные работы на въездных воротах и арках, восстановить каменный забор.

Все работы необходимо завершить до 31 июля 2021 года.

СПРАВКА:

Усадьба С. М. Рукавишникова — архитектурный ансамбль в историческом центре Нижнего Новгорода. Построена в период эклектики в 1875—1877 годах. Автором проекта здания является московский архитектор П. С. Бойцов. Является одним из важнейших и известнейших архитектурных памятников города. Здание усадьбы выступает филиалом Нижегородского государственного художественного музея.

ООО "Фрегат" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2014 года. Генеральный директор - Корягин Антон Сергеевич. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала - 12 тысяч рублей.