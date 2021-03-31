Нижегородские ветеринарные врачи регистрировали мясо с истекшим сроком годности Общество

Фото: предоставлено Россельхознадзором

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное управление Россельхознадзора выявило факты оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, государственный ветеринарный врач Кстовского района 18 марта 2021 года оформил документы на субпродукты птицы, срок годности которых истек 1 марта.

Аналогичные нарушения допущены ветеринарным врачом в Павлово. Он 24 марта оформил документы на мясо птицы, срок годности которой истек 2 марта 2021 года.

Информация о ненадлежащей работе ветеринарных врачей направлена в Комитет ветеринарии Нижегородской области для принятия административных мер.