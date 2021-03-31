инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
21 апреля 2021 17:50  [3] "Теплоэнерго" заменит участок теплосети на пересечении улиц Белинского и Ванеева в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 17:48  [12] "Нижний Новгород может получить дешевый кредит для развития метро", - Юрий Шалабаев
21 апреля 2021 17:20  [61] Нижегородский НОЦ будет сотрудничать с институтом Уппсальского университета Швеции
21 апреля 2021 17:13  [58] Нижегородские ветеринарные врачи регистрировали мясо с истекшим сроком годности
21 апреля 2021 17:04  [70] Фасад Усадьбы Рукавишникова в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
21 апреля 2021 16:12  [159] "Послание президента получилось очень разностороннее", - Дмитрий Сватковский
21 апреля 2021 16:06  [169] Больше всего жалоб на некачественное отопление было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
21 апреля 2021 15:59  [255] Разработка экономического обоснования продления Сормовско-Мещерской линии метро начнется в 2021 году
21 апреля 2021 15:58  [135] "Многие конкретные инициативы из регионов нашли отражение в послании президента", - Артем Кавинов
21 апреля 2021 15:40  [185] Глеб Никитин рассказал о приоритетах при строительстве метро в Нижнем Новгороде
Общество

"Теплоэнерго" заменит участок теплосети на пересечении улиц Белинского и Ванеева в Нижнем Новгороде

21 апреля 2021 17:50  [3] Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "Теплоэнерго" в начале мая полностью заменит участок магистральных сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как доложил первому заместителю главы Нижнего Новгорода Дмитрию Сивохину в ходе выездного совещания генеральный директор компании Илья Халтурин, работы будут проводиться круглосуточно с 20:00 30 апреля до 9:00 6 мая. Для проведения работ разработан почасовой план-график. При этом подача ресурса потребителям не будет ограничена. 

По словам Ильи Халтурина, проверка данного участка сети показала, что стенки трубопроводов утоньшены больше допустимых значений. Износ составляет более 50%.

Дальнейшая эксплуатация теплосети в ее нынешнем состоянии может привести к проблемам с теплоснабжением около 1300 объектов, среди которых 749 жилых домов и 54 социальных учреждения. Технологически участок магистральной сети, пролегающий под перекрестком, является гидравлическим связующим звеном, необходимым для обеспечения надежности схемы работы тепловой сети, в том числе, в период летней ремонтной кампании.

"Темпы работ, заданные губернатором Глебом Никитиным, необходимо выдерживать в полном объеме, чтобы существенно снизить повреждаемость инженерных сетей и коммуникаций", - отметил Дмитрий Сивохин.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю. Зону производства работ предлагают объезжать по прилегающим улицам. В маршруты движения общественного транспорта также будут внесены изменения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph