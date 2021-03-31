"Теплоэнерго" заменит участок теплосети на пересечении улиц Белинского и Ванеева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "Теплоэнерго" в начале мая полностью заменит участок магистральных сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как доложил первому заместителю главы Нижнего Новгорода Дмитрию Сивохину в ходе выездного совещания генеральный директор компании Илья Халтурин, работы будут проводиться круглосуточно с 20:00 30 апреля до 9:00 6 мая. Для проведения работ разработан почасовой план-график. При этом подача ресурса потребителям не будет ограничена.

По словам Ильи Халтурина, проверка данного участка сети показала, что стенки трубопроводов утоньшены больше допустимых значений. Износ составляет более 50%.

Дальнейшая эксплуатация теплосети в ее нынешнем состоянии может привести к проблемам с теплоснабжением около 1300 объектов, среди которых 749 жилых домов и 54 социальных учреждения. Технологически участок магистральной сети, пролегающий под перекрестком, является гидравлическим связующим звеном, необходимым для обеспечения надежности схемы работы тепловой сети, в том числе, в период летней ремонтной кампании.

"Темпы работ, заданные губернатором Глебом Никитиным, необходимо выдерживать в полном объеме, чтобы существенно снизить повреждаемость инженерных сетей и коммуникаций", - отметил Дмитрий Сивохин.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на пересечении улиц Ванеева и Белинского будет прекращено на неделю. Зону производства работ предлагают объезжать по прилегающим улицам. В маршруты движения общественного транспорта также будут внесены изменения.