"Послание президента показало, что мы движемся в нужном направлении", – Иван Носков Политика

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

"Для меня самое главное, что послание президента РФ Владимира Путина было социально ориентированным. Оно затронуло все сферы жизни, но особое внимание президент уделил мерам поддержки многодетных семей и медицинских работников. Пандемия идет на спад, однако это не должно повлиять на реализацию социальных проектов и предоставление социальных гарантий гражданам", - считает Иван Носков.

"Отметил для себя, что мы уже работаем над многими проектами совместно с правительством и Законодательным собранием региона, на которые обратил особое внимание наш президент. В частности, строим новую общеобразовательную школу, направляем средства на ремонт работающих школ и детских садов. В этом году из городского бюджета была выделена рекордная сумма – более 100 миллионов рублей", - продолжил глава Дзержинска.

"Также достигли договоренности о строительстве нового ФОКа для граждан с ОВЗ. Послание президента – это не только руководство к действию. Оно еще и помогает определить, что мы движемся в нужном, правильном направлении", - считает Иван Носков.