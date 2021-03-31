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Общество

Нижегородская область подготовила более 40 туров по туристическому кешбэку

21 апреля 2021 19:03  [43] Общество

Более 40 предложений семейного отдыха доступно в Нижегородской области по программе возврата средств за туры по России. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сегодня президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию и сказал о необходимости сформировать дополнительные возможности для развития студенческого туризма. Мы со своей стороны готовы организовать в регионе все условия для этого", – сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что в юбилейный для Нижнего Новгорода год местные туроператоры подготовили множество предложений, которые будут интересны и студентам, и школьникам, и их родителям.

"Например, сейчас по программе туристического кешбэка доступно более 40 предложений семейного отдыха в Нижегородской области. Это и литературные туры в Нижний Новгород и в Большое Болдино, и экскурсии в городецкий туристический комплекс "Город мастеров". Также с детьми будет интересно посетить Чкаловск, где находится музейный квартал "Русские крылья", посвященный Валерию Чкалову и знаменитому нижегородскому конструктору Ростиславу Алексееву", – пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что развитие в регионе детско-юношеского и студенческого туризма продолжается.

Как сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, в 2021 году в регионе создано отделение проектного офиса Российского союза туриндустрии по развитию детско-юношеского туризма.

"На его базе общественные организации, представители власти, турбизнеса и экспертного сообщества будут формировать совместные предложения по поддержке туристических компаний в этом сегменте и расширению линейки туристических предложений", – сказал Сергей Яковлев.

Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Развитие внутреннего туризма стало одной из ключевых тем обращения.

"Нам нужно уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. И конечно, нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы "Россия – страна возможностей". Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали", – подчеркнул Владимир Путин.

За первые два этапа программы по возврату средств за туры по России туристам выплатили более 11,4 млн рублей за поездки в Нижегородскую область. Всего в регионе по программе туристического кешбэка побывало более 4,3 тысячи человек со всей России. На данный момент идет третий этап программы по возврату средств за туры. Условия программы остались прежними: поездка от 3 дней/2 ночей; возврат 20% от стоимости, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию; оплата картой "Мир". Подробнее о программе – на сайте Федерального агентства по туризму.

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин Туризм
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