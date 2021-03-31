Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Рожковского Общество

Игорь Рожковский

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни регионального управляющего ВТБ Игоря Рожковского.

Напомним, что Игорь Рожковский скоропостижно скончался на 51-м году жизни на своем рабочем месте 20 апреля.

"Яркая личность, человек слова и высокого достоинства, Игорь Рожковский навсегда останется в нашей памяти как исключительный профессионал, один из талантливейших руководителей, чей вклад в развитие банковской сферы региона переоценить невозможно. Трудно говорить о нем в прошедшем времени - настолько Игорь Леонидович был безгранично предан делу, полон идей и стремления их реализовать", - сказал Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Рожковский Игорь Леонидович родился в 1970 году.

В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию по специальности бухгалтерский учет и аудит. Начал свою карьеру в банковском секторе в 1992 году с позиции старший экономист экономического отдела в мурманском отделении сберегательного банка РФ.

В 2001 году перешел на работу в Альфа-Банк на позицию начальник отдела по работе с клиентами филиала "Мурманский". В 2006 году назначен директором по развитию корпоративного бизнеса в регионе филиала "Нижегородский" и вице-президентом Альфа-Банка. В апреле 2010 года назначен директором по корпоративному бизнесу Альфа-Банка.

25 октября 2011 года возглавил филиал ВТБ в Нижегородской области.