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Общество

Нижегородская область вошла в гастрономический путеводитель по России

21 апреля 2021 19:21  [214] Общество

Нижегородская область включена в гастрономический путеводитель по России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Путеводитель создается в рамках международного проекта "Раскуси Россию":  Федеральное агентство по туризму и Google Россия запустили на платформе Google Arts & Culture путеводитель по региональным кухням страны, ее гастрономической истории и традициям, а также по тенденциям в современной российской ресторанной культуре.

"Сейчас все больше набирает популярность так называемый туризм впечатлений: путешественникам уже мало увидеть достопримечательности, они хотят получить новый опыт, в том числе гастрономический. У нашего региона в этом плане очень широкие возможности. В Нижегородской области насчитывается более 2 тысяч кафе и ресторанов, представляющих и традиционную кухню, и современный стрит-фуд, и национальные направления. Посещение мест общественного питания становится важной частью туристических маршрутов", – прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что  в проект вошли главные гастрономические "достопримечательности" Нижегородской области.

"Участие в проекте для нас особенно актуально в год 800-летия Нижнего Новгорода. Наших гостей ждут не только увлекательные экскурсии, обновленные территории для прогулок и отдыха, яркие культурные события, но и, конечно, кулинарные изыски, программы, учитывающие развитие этого направления", - пояснил Глеб Никитин.

Как рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, путеводитель знакомит гостей региона с городецким пряником, самой известной бургерной Поволжья и кулинарной студией шеф-повара, который активно развивает поварское сообщество в городе, продвигая местных производителей и ремесленников, и даже с нижегородской шаурмой.

"Уверен, что проект "Раскуси Россию" вдохновит многих российских и международных туристов на путешествие по нашему региону", – добавил Сергей Яковлев.

Каждый, кто воспользуется возможностями проекта "Раскуси Россию", сможет отправиться в увлекательное гастрономическое путешествие по регионам страны: Центральной России, Сибири, Уралу, Югу, Северному Кавказу и даже Полярному Кругу. Отдельные экспозиции посвящены вкусам России: лучшим блюдам из теста (хинкали, пянсе, кулебяке, осетинскому пирогу), русским десертам и меду. В этом блоке можно также узнать о барной культуре России – русских настойках, медовухе, местных винах и крафтовом пиве.

Авторы проекта предлагают посмотреть на русскую кухню глазами героев сказок, классической литературы и известных картин. Вы можете узнать, какие ржаные пирожки ели в сказке "Гуси-лебеди, что подавали на горячее в романе "Анна Каренина" Льва Толстого и что ели гости на свадебном пиру, изображенном на картине "Боярский свадебный пир" Константина Маковского. Все это объединено в блоке Традиции и история, где также собраны материалы о чайной церемонии в России, традиционной русской посуде и таких культовых кулинарных символах, как самовар и печка. Кроме того, несколько экспозиций посвящено культуре питания в СССР.

Ознакомиться со всеми материалами можно бесплатно на сайте artsandculture.google.com и через мобильное приложение Google Arts & Culture для iOS и Android.

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