Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин рассказал о приоритетах при строительстве метро в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород получит возможность продолжить работу по продлению метро. Для этого правительство РФ предоставит инфраструктурный бюджетный кредит. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента, сказал, что в приоритете рассматривается продление метро до станции "Сенная". Но продление другой линии - Сормовско-Мещерской - от станции "Буревестник" до станции "Варя", также необходимо.

Одна из двух пропавших в Шатковском районе девочек найдена погибшей

Две малолетних девочки - Арина Антонова (7 лет) и Александра Блинова (6 лет) 20 апреля ушли гулять из села Кержемок в Шатковском районе и не вернулись домой. Тело одной из девочек было найдено в пруду.

Прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух девочек, утонувших в Шатковском районе

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку причин и условий гибели двух малолетних девочек, утонувших в водоеме на территории Шатковского района. Девочки являются двоюродными сестрами. Вечером дети ушли гулять и не вернулись домой. Позже их тела были найдены в водоеме.

Нижегородское управление ФСБ пресекло крупный канал незаконной миграции

Предполагается, что за денежное вознаграждение подозреваемые организовывали процедуру получения вида на жительство на территории России по упрощенной процедуре - они заключали фиктивные договора опеки и отцовства над несовершеннолетними гражданами России. В настоящее время в отношении членов группировки уже возбуждены уголовные дела по статье "Организация незаконной миграции".

Строительство школ и больниц может стать основанием для изъятия земельных участков в Нижнем Новгороде

Местным органам власти не всегда удается достигнуть соглашения с собственниками о выкупе земельных участков, где планируется построить новые объекты образования и медицины. Однако земельный кодекс не предусматривает изъятие земель путем выкупа. Депутаты Думы Нижнего Новгорода рекомендовали доработать законодательную инициативу с учетом внесения аналогичных изменений и в Градостроительный кодекс РФ. После этого она будет направлена на предварительное рассмотрение в аппарат Законодательного собрания Нижегородской области.

Неполные семьи с детьми до 16 лет с 1 июля будут получать по 5 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил с 1 июля выплачивать на детей, которые воспитываются в неполных семьях, по 5 тысяч рублей. Такую информацию глава государства озвучил в своем послании к Федеральному собранию. Речь идет о неполных семьях с детьми от 8 до 16 лет. Владимир Путин сказал, что выплата составит в среднем по стране 5 650 рублей.

Долгострои на пл. Сенной и ул. Славянской в Нижнем Новгороде планируется сдать в IV квартале 2021 года

Речь идет о ЖК "Парус" и ЖК "Renaissance", строительство которых ранее осуществляло обанкротившееся ООО "ВВСК". Завершением строительства занимается ООО СЗ "Добрострой". При введении объектов в Нижнем Новгороде будут восстановлены права 373 обманутых дольщиков.

Разработка экономического обоснования продления Сормовско-Мещерской линии метро начнется в 2021 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил острую необходимость продления линии - Сормовско-Мещерской - от станции "Буревестник" до станции "Варя". Глава региона сказал, что в текущем году планируется начать разработку технико-экономического обоснования оптимального варианта продления этой линии. В настоящее время региональный Минтранс готовит обоснования затрат на проектирование продления обеих веток нижегородского метрополитена.