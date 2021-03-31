Дорогу к известным вишневым садам отремонтируют в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Дорогу к известным вишневым садам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, дорогу к селу Большие Бакалды в Бутурлинском районе протяженностью 9,6 км отремонтируют уже этим летом.

"Участок дороги к селу Большие Бакалды - пример ситуации, когда вложения в транспортную инфраструктуру не только повышают качество жизни людей, но и способствует развитию экономики, росту инвестиционной и туристической привлекательности района", - отметил Глеб Никитин.

На эти цели выделят 71,3 млн рублей.

Отмечается, что ремонт дороги к селу Большие Бакалды начнется с расчистки заросших кустарником обочин. При этом до конца августа подрядчику предстоит снять слой старого асфальта, положить новое асфальтовое покрытие и отсыпать обочины.