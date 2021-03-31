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Дорогу к известным вишневым садам отремонтируют в Нижегородской области по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, дорогу к селу Большие Бакалды в Бутурлинском районе протяженностью 9,6 км отремонтируют уже этим летом.
"Участок дороги к селу Большие Бакалды - пример ситуации, когда вложения в транспортную инфраструктуру не только повышают качество жизни людей, но и способствует развитию экономики, росту инвестиционной и туристической привлекательности района", - отметил Глеб Никитин.
На эти цели выделят 71,3 млн рублей.
Отмечается, что ремонт дороги к селу Большие Бакалды начнется с расчистки заросших кустарником обочин. При этом до конца августа подрядчику предстоит снять слой старого асфальта, положить новое асфальтовое покрытие и отсыпать обочины.
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