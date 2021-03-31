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Общество

Свет временно отключили в 13 домах Нижнего Новгорода

22 апреля 2021 10:42  [78] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 13 домах в двух районах Нижнего Новгорода 22 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Так, с 9:00 и 9:30 свет отключен в домах: №74 по пр. Молодежный, №57, 59, 61, 63 по пр. Ильича в Автозаводском районе, а также №19а по ул. Комарова и №44б, 44в, 48, 48а, 48в, 48г, 50 в Ленинском районе. 

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения. Подача коммунальной услуги возобновится к 17:00.

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Теги:
Автозаводский район Ленинский район Ремонтные работы
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