Свет временно отключили в 13 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 13 домах в двух районах Нижнего Новгорода 22 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Так, с 9:00 и 9:30 свет отключен в домах: №74 по пр. Молодежный, №57, 59, 61, 63 по пр. Ильича в Автозаводском районе, а также №19а по ул. Комарова и №44б, 44в, 48, 48а, 48в, 48г, 50 в Ленинском районе.

Это связано с проведением плановых работ на сетях электроснабжения. Подача коммунальной услуги возобновится к 17:00.