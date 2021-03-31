"МегаФон" и Нижегородский водоканал установят "умные" счетчики в регионе Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

"МегаФон" и Нижегородский водоканал установят "умные" счетчики в Нижегородской области. Об этом сообщили представители компаний.

Согласно информации, до конца 2021 года более 2 тысяч многоквартирных домов и крупных промышленных предприятий, обслуживаемых Нижегородским водоканалом, будут оборудованы системой удаленной передачи данных об объемах водопотребления с ранее установленных общедомовых приборов учета.

Подрядчиком по результатам конкурса выступит ПАО "МегаФон".

В пресс-службе компании отметили, что счетчики будут установлены на базе IoT-технологий. Сначала модули автоматического сбора и передачи показаний подключат в 2050 домах. Специальная IoT-платформа на регулярной основе будет объединять собранные данные и переводить их в систему ведения расчетов с жителями.

Это позволит не только обеспечить правильность и своевременную передачу показаний, но и даст информацию о среднесуточном расходе воды, и сможет собирать полезную аналитику, например, по нагрузке на конкретных участках водоснабжения. Эффективность данного метода подтвердил пилотный проект, в рамках которого система была смонтирована на 15 приборах учета абонентов и показала стабильную и оперативную работу.

"За последние годы Нижегородский водоканал серьезно продвинулся в плане цифровизации. Очередной этап - автоматизация сбора показаний общедомовых приборов учета с помощью системы дистанционной передачи данных. Это поможет производить максимально быстрые и точные расчеты без поправки на человеческий фактор. В течение двух лет мы изучали существующие на рынке решения и рады, что нашим партнером стал такой крупный оператор как "МегаФон", - отметил директор Центра по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

Директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина в свою очередь сообщила, что "МегаФон" – компания, которая обладает уникальным набором компетенций для цифровизации городов.

"Для реализации этого проекта мы задействуем собственную NB-IoT-сеть, развернутую в Нижегородской области. Технология интернета вещей становится залогом конкурентоспособности бизнеса, а стандарт NB-IoT отличает бесперебойность, высокая энергоэффективность и проникающая способность сигнала. Помимо Нижнего Новгорода география сети NB-IoT "МегаФона" охватывает более 100 городов РФ. В планах "МегаФона" дальнейшее расширение зоны присутствия покрытия NB-IoT в регионах России", - сказала она.

Оборудование для дистанционной передачи обеспечит получение водоканалом информации об объемах водопотребления в течение 5 лет. В перспективе проект охватит также водопроводные и канализационные станции, на которых уже работает автоматизированная система управления технологическими процессами.

При этом физические и юридические лица по-прежнему могут передать показания счетчика в новом личном кабинете на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал". Для юридических лиц особенно удобно то, что после регистрации абонент может добавить к своей учетной записи несколько договоров. Кроме того, собственник компании может делегировать управление лицевым счетом одному из сотрудников.

СПРАВКА:

Узкополосный интернет вещей — (Narrow Band Internet of Things – англ., NB-IoT) предназначен для подключения к сети одновременно большого количества гаджетов — медицинских и транспортных датчиков, устройств умного дома, банкоматов, счетчиков потребления ресурсов и пр.