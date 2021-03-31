Сервис "Ростелеком. Лицей" пополнился обучающими курсами Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Сервис "Ростелеком. Лицей" пополнился обучающими курсами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в сервисе появились новые увлекательные обучающие курсы, разработанные авторитетными преподавателями. Выпускные экзамены для 9 и 11 классов все ближе — самое время подтянуть знания по химии и физике, узнать, как дидижитал-технологии меняют экономику и мир, а также определить свой путь развития в цифровой экономике.

Так пользователям сервиса "Ростелеком. Лицей" стал доступен на эксклюзивной основе увлекательный "Краткий курс по химии", который включает все азы школьной программы для 8–11 классов. Курс подготовили необычные и очень интересные преподаватели, в частности, профессор Стефано Фило Амброзини. Харизматичный итальянец, хорошо говорящий по-русски, заведует лабораторией химии в технологическом центре "Сириус" для одаренных детей.

Курс включает основы неорганической, органической, а также физической химии, которые полезно и интересно изучить даже тем школьникам, которые пока не приступили к изучению химии. Преподаватели нескучно и доступно рассказывают о законах Авогадро, Бойля-Мариотта, Гей Люссака, Шарля, уравнении Менделеева-Клапейрона и других сложных темах.