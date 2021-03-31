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Общество

"Теплоэнерго" заменит участок сетей на перекрестке Белинского и Ванеева без отключения потребителей

22 апреля 2021 11:28  [60] Общество

Фото: Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" в начале мая полностью заменит участок магистральных сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы будут проводиться круглосуточно с 20:00 30 апреля до 9:00 6 мая без ограничения подачи ресурса потребителям. Для этого разработан почасовой план-график, исполнение которого будет контролироваться в ежедневном режиме. Об этом первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрию Сивохину доложил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин в ходе выездного совещания по плановому перекрытию движения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева для замены участка магистральной теплотрассы.

По словам Ильи Халтурина, техническое диагностирование данного участка сети выявило утонение стенки трубопроводов больше допустимых значений - износ более 50%. Дальнейшая эксплуатация теплосети в ее нынешнем состоянии может привести к проблемам с теплоснабжением довольно обширной территории центральной части города – около 1 300 объектов, среди которых 749 жилых домов и 54 социальных учреждения. Технологически участок магистральной сети, пролегающий под перекрестком, является гидравлическим связующим звеном, необходимым для обеспечения надежности схемы работы тепловой сети, в том числе, в период летней ремонтной кампании.

Как подчеркнул Дмитрий Сивохин, в юбилейный год у всех коммунальных служб города много работы по подготовке Нижнего Новгорода к празднованию, но при этом необходимо выполнять и плановую замену сетей.

"Темпы работ, заданные губернатором Глебом Никитиным, необходимо выдерживать в полном объеме, чтобы существенно снизить повреждаемость инженерных сетей и коммуникаций", - заявил Дмитрий Сивохин.

Пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода Дмитрий Мацкевич доложил об организации схем движения транспорта на время проведения работ, дал пояснения по схемам объезда и рассказал об изменениях и ограничениях маршрутов общественного транспорта с 20:00 30 апреля до 9:00 6 мая. Закрытие движения запланировано на данный период, чтобы захватить три выходных дня мая, когда традиционно снижается трафик и многие горожане находятся за городом. Подробная информация со схемами перекрытия и объезда перекрестка улиц Белинского и Ванеева размещена на сайте Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Дмитрий Сивохин подчеркнул, что ремонт необходим для надежного и качественного теплоснабжения. "Мы просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Здесь принцип простой - потерпеть несколько дней, чтобы потом пользоваться долгие годы".

Илья Халтурин добавил, что к ремонтным работам в юбилейном году Теплоэнерго готовилось заранее: провели все конкурсные процедуры, выбрали подрядчиков, закупили материалы.

"Сейчас мы перекладываем сети более чем на 30 участках. Все наши графики работ построены так, чтобы подготовить город к новому отопительному периоду, завершив работы на основных видовых участках до момента празднования Дня города", - пояснил Илья Халтурин.

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Теги:
Ремонтные работы Теплоэнерго
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