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"Сделаем все, чтобы озвученные президентом меры поддержки заработали в кратчайшие сроки", - Вадим Булавинов

22 апреля 2021 11:52  [51] Политика
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы Вадим Булавинов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"В своем послании президент обозначил направления, которые в данный момент времени являются для нашей страны наиболее приоритетными. Как правило, в своих посланиях Владимир Путин уделяет отдельное внимание внешней политике и укреплению позиций нашей страны на мировой арене. В этот раз, президент большую часть обращения посвятил внутренней повестке", - сказал Вадим Булавинов.

"Действительно, в непростое постковидное время это именно то направление, которое требует особого внимания и конкретных мер поддержки. Главные ценности нашей страны – это семья и здоровье граждан. Финансовой помощью будут обеспечены наиболее уязвимые категории граждан – это неполные семьи и родители школьников. Считаю также крайне важной и своевременной ту часть обращения, которая коснулась регионов. На них легла большая нагрузка за последний год и многие субъекты как раз нуждаются в этой поддержке. Подчеркну, что в основу послания легли и те предложения, которые были последовательно подготовлены "Единой Россией". Это значит, что партия ведет работу в верном направлении", - добавил депутат.

"После утверждения перечня поручений, нам в Госдуме предстоит большая работа по реализации послания. Это важнейшая составляющая работы всего парламента. Сделаем все, чтобы меры поддержки, озвученные президентом, заработали в кратчайшие сроки", - заявил Вадим Булавинов.

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Теги:
Вадим Булавинов Владимир Путин Мнения
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