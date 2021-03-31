Нижегородцы смогут купить куриные яйца перед Пасхой по ценам от производителя Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Жители Нижнего Новгорода могут приобрести куриные яйца перед праздником Пасха по ценам производителя. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Отметим, что сейчас в магазинах города в преддверии праздника фиксируется рост стоимости куриных яиц. По данным Росстата, с 13 по 19 апреля 2021 года цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 1,5%.

В Нижнем Новгороде местные производители – Сеймовская и Дивеевская птицефабрики организуют продажу куриных яиц без наценки. Торговля состоится на площадках ярмарок выходного дня.

Такие площадки организованы в Нижегородском районе на улице Верхнепечерской, 14б (территория, прилегающая к ТЦ "Верхне-Печерский") и в Приокском районе на площади Маршала Жукова, 7а (территория, прилегающая к ТЦ "Жанто-1").

Нижегородцы могут приобрести там куриные яйца по ценам производителей с 23 по 25 апреля.