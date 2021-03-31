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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области

22 апреля 2021 14:01  [84] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Об этом 22 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 112 517 человек, из которых 49 130 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 387 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 89 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 992 жителей (14 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 518 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 5 жителей), Советский (6 925, +6 заболевших), Московский (5 221, еще 13 заболевших), Канавинский (5 059, +15 человек), Сормовский (5 058, еще 23 инфицированных), Приокский (3 784, +4 заболевших) и Нижегородский (3 573, за сутки - на 9 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 165 заболевших жителей), Бор (5 606), Павловский (2 962), Балахнинский (2 853), Выксунский (2 843), Богородский (2 519), Городецкий (2 561) и Шахунский (2 004).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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