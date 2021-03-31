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Банк "Открытие": 80% жителей ПФО считают, что наличные не исчезнут в ближайшие десять лет

22 апреля 2021 15:44  [79] Бизнес

Банк "Открытие": 80% жителей ПФО считают, что наличные не исчезнут в ближайшие десять лет. Таковы результаты опроса, проведенного банком 12-16 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Согласно информации, абсолютное большинство жителей округа полагают, что, несмотря на прогнозы некоторых экспертов о глобальной цифровизации, через 10 лет все еще останутся банковские карты, наличные деньги и классические банковские офисы.

При этом цифровые валюты, по мнению наших сограждан, не смогут в ближайшее десятилетие полностью заменить привычные средства платежей.

30% опрошенных полагают, что банковские карты через 10 лет не исчезнут, потому что не везде можно будет расплатиться гаджетом. Еще 21% жителей округа полагают, что для полного исчезновения банковских карт потребуется больше времени, чем 10 лет.

При этом 35% респондентов считают, что карты через 10 лет останутся только для подстраховки. Еще 14% считают, что карты полностью исчезнут к 2030 году, потому что смартфоном, часами или с помощью биометрии платить удобнее.

Сторонников сохранения наличных денег через 10 лет оказалось больше, чем банковских карт - 81%. По мнению 41% жителей ПФО, упразднять наличные не надо, поскольку у людей должна быть возможность выбора. Еще 40% опрошенных полагают, что наличные не исчезнут, поскольку не во всем мире будет возможность обойтись без их использования. Исчезновение наличных через 10 лет прогнозируют 19% опрошенных.

Только 14% жителей Приволжского федерального округа полагают, что через 10 лет все расчеты будут производиться цифровой валютой (криптовалюты и цифровой рубль). 46% считают, что цифровая валюта будет использоваться для части операций. При этом 32% респондентов заявили, что цифровая валюта не сможет заменить традиционную. Еще 9% признались, что не знают, что такое цифровая валюта.

98% жителей округа верят в то, что через 10 лет сохранятся банковские офисы. По мнению 51%, отделения банков сохранятся, но в ограниченном количестве. Еще 47% опрошенных считают, что банковские отделения останутся, потому что людям важно туда обращаться при необходимости. Только 2% полагают, что через 10 лет все функции банковских офисов уйдут в онлайн.

71% жителей ПФО считают, что и через 10 лет большинство банков по-прежнему будут предоставлять классические финансовые услуги. По мнению 29% опрошенных, банки к 2030 году превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг.

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Теги:
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