Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по активности подачи заявок на конкурс "Лидеры России" Политика

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". Об этом сообщают организаторы конкурса.

Согласно информации, от региона поступило 1 578 заявок. Во всероссийском рейтинге Нижегородская область заняла 6-ое место, а по ПФО - первое.

Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев поступило более 100 тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля в 23.59.

Отмечается, что с начала регистрации на конкурс "Лидеры России" от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

В ПФО по числу заявок на конкурс "Лидеры России" лидируют: Нижегородская область (1578 заявок), Республика Татарстан (1 573 заявки), Самарская область (1 505 заявок), Республика Башкортостан (1 300 заявок) и Пермский край (923 заявки).

"Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет – 27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном, регистрируются на конкурс мужчины – 73% от числа заявившихся", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

Напомним, что в 2021 году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". В апреле стартовали: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно выбрать только один трек.