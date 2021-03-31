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Банк "Открытие" стал генпартнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

22 апреля 2021 16:23  [31] Бизнес

Банк "Открытие" стал генпартнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в столице Алтайского края Барнауле с 20 по 23 мая.

Планируется, что состязания посетят около 20 тысяч гостей. Ожидается участие более 400 спортсменов из 50 стран мира. Банк "Открытие" является генеральным партнером самого крупного международного спортивного соревнования в истории Алтайского края.

Барнаульский этап Кубка мира объявлен финальным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду в Токио, которая запланирована на июль-август 2021 года. Ведущие байдарочники и каноисты планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира.

Барнаул получил право на проведение этапа Кубка мира по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) победив пять конкурентов.

Ожидается, что эпидемическая ситуация в Алтайском крае не помешает провести соревнования со зрителями при заполнении трибун минимум на 75%. Продажа билетов уже началась.

"Здоровый дух спортивной конкуренции и олимпийские принципы честной борьбы близки банку "Открытие". Мы заинтересованы в развитии спортивных проектов по всей стране. "Открытие" - стратегический партнер ФК "Спартак - Москва", генеральный партнер Югорского лыжного марафона. Поддержка этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который впервые пройдёт в Барнауле - решение, делающее большой спорт доступнее для россиян. Алтайский край имеет большое значение для банка "Открытие", мы ценим наше сотрудничество и рады помочь жителям и гостям Барнаула стать частью этого большого спортивного праздника, получить удовольствие от борьбы лучших гребцов планеты за путевки на олимпиаду", - сказал руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Евгений Сидоров.

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