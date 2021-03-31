инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
22 апреля 2021 17:49  [59] "Массовыми эти акции уже не будут", - Андрей Полеводин
22 апреля 2021 16:11  [100] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по активности подачи заявок на конкурс "Лидеры России"
22 апреля 2021 15:57  [194] "Акция в поддержку Навального в Нижнем Новгороде прошла вяло и блекло", - Андрей Дахин
22 апреля 2021 13:38  [132] Около 14,4 тысяч человек приняли участие в незаконных акциях 21 апреля
22 апреля 2021 13:20  [125] "Городецкий район включится в работу по привлечению инфраструктурных кредитов", - Александр Мудров
22 апреля 2021 12:13  [185] "То, где мы окажемся через год-два, станет "черным лебедем" для всех", – Константин Костин
22 апреля 2021 11:52  [172] "Сделаем все, чтобы озвученные президентом меры поддержки заработали в кратчайшие сроки", - Вадим Булавинов
22 апреля 2021 11:35  [557] Часть здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле будет демонтирована
22 апреля 2021 09:10  [279] Около 500 человек приняли участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Нижнем Новгороде
21 апреля 2021 19:33  [262] "Важная тема в послании президента - повышение финансовой устойчивости регионов", - Александр Щелоков
Политика

"Массовыми эти акции уже не будут", - Андрей Полеводин

22 апреля 2021 17:49  [59] Политика

Руководитель Нижегородского регионального отделения движения "За правду" Андрей Полеводин прокомментировал несанкционированные акции.

"Среди приходящих на митинги в поддержку Алексея Навального можно выделить три категории людей. Первая – истинные сторонники, которые разделяют заявляемые им политические убеждения. Вторая – это люди, которые приходили на первые митинги, которые были организованы штабом Навального, из чистого любопытства. Они просто хотели посмотреть, что Навальный предлагает. Сегодня они уже не видят смысла приходить на эти акции, поскольку их не устроили предложенные цели или методы их достижения. Третья – те, кто пришел, скажем так, ради тусовки", - считает Андрей Полеводин.

"Вчерашние события показали, что вместо обещанных самых массовых митингов в истории на улицы вышли в основном представители первой категории из этих трех. И численность прошедших митингов это показатель истинного рейтинга Навального. И то, что трансляцию на "Навальный. Лайф" посмотрели всего два процента подписчиков, только подтверждает предположение, что хайп вокруг этой темы прошел, она уже не актуальна. То, что еще недавно было в диковинку, сегодня уже никому не интересно", - добавил он.

"Подавляющее число участников вчерашних акций это люди лет двадцати, и это вполне понятно. Молодежь всегда стремится к каким-то эффектным акциям, к самовыражению. По большей части они вряд ли действительно разделяют идеологию, просто они ищут возможность как-то реализоваться", - сказал руководитель Нижегородского регионального отделения движения "За правду".

"Теперь штаб Навального попытается что-нибудь организовать уже ближе к сентябрьским выборам. Но вряд ли стоит ожидать от них что-то особенно оригинальное. Наверняка это будет очередная попытка вывести людей на улицы, призывая их через различные интернет-ресурсы. Но действительно массовыми эти акции не будут", - подытожил Андрей Полеводин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph