"Массовыми эти акции уже не будут", - Андрей Полеводин Политика

Руководитель Нижегородского регионального отделения движения "За правду" Андрей Полеводин прокомментировал несанкционированные акции.

"Среди приходящих на митинги в поддержку Алексея Навального можно выделить три категории людей. Первая – истинные сторонники, которые разделяют заявляемые им политические убеждения. Вторая – это люди, которые приходили на первые митинги, которые были организованы штабом Навального, из чистого любопытства. Они просто хотели посмотреть, что Навальный предлагает. Сегодня они уже не видят смысла приходить на эти акции, поскольку их не устроили предложенные цели или методы их достижения. Третья – те, кто пришел, скажем так, ради тусовки", - считает Андрей Полеводин.

"Вчерашние события показали, что вместо обещанных самых массовых митингов в истории на улицы вышли в основном представители первой категории из этих трех. И численность прошедших митингов это показатель истинного рейтинга Навального. И то, что трансляцию на "Навальный. Лайф" посмотрели всего два процента подписчиков, только подтверждает предположение, что хайп вокруг этой темы прошел, она уже не актуальна. То, что еще недавно было в диковинку, сегодня уже никому не интересно", - добавил он.

"Подавляющее число участников вчерашних акций это люди лет двадцати, и это вполне понятно. Молодежь всегда стремится к каким-то эффектным акциям, к самовыражению. По большей части они вряд ли действительно разделяют идеологию, просто они ищут возможность как-то реализоваться", - сказал руководитель Нижегородского регионального отделения движения "За правду".

"Теперь штаб Навального попытается что-нибудь организовать уже ближе к сентябрьским выборам. Но вряд ли стоит ожидать от них что-то особенно оригинальное. Наверняка это будет очередная попытка вывести людей на улицы, призывая их через различные интернет-ресурсы. Но действительно массовыми эти акции не будут", - подытожил Андрей Полеводин.