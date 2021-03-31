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Общество

Подрядчик рассказал о ходе благоустройства Нижегородской ярмарки

22 апреля 2021 18:59  [61] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Работы по благоустройству продолжаются на территории Нижегородской ярмарки. Подрядчик рассказал, какие работы в настоящее время ведутся на объекте.

Заказчиком работ выступает АНО "Центр 800". Подрядчик - ООО "РусСтрой". Стоимость работ составляет 300 млн рублей. Напомним, что 19 марта в рамках рабочей встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на производственные площадки в Кулебаках и Выксе было озвучено решение, согласно которому АО "ОМК" безвозмездно выделяет на работы по благоустройству территории Нижегородской ярмарки 300 млн рублей.

Сегодня на ярмарочной площади проводится устройство бетонного основания под водосточные лотки и прокладка кабеля наружного освещения. На благоустраиваемой территории также идут земляные работы, завозятся стройматериалы и песок. На объекте задействовано более 15 единиц техники и порядка 30 рабочих.

"Территория поделена на пять частей. К началу июня будет полностью реконструирована выставочная площадь, будет выполнено мощение и озеленение, установлены опоры освещения. В июле также будет готова основная площадь напротив Ярмарочного дома. И позже сдадим два боковых участка – парковку с озеленением и зону с малыми архитектурными формами. Работы идут по графику, и мы приложим все усилия, чтобы к назначенному сроку объект был сдан", - рассказал представитель подрядчика Антон Коновалов.

О сроках завершения благоустройства территории Ярмарки сообщалось в марте по итогам выездного совещания на объект.

Напомним, концепция благоустройства предусматривает ее деление на несколько зон. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

Работы планируется завершить в середине июля.

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Теги:
Благоустройство Юбилеи и праздники
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