Нижегородский минпром организует встречи с предпринимателями во всех районах области Бизнес

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области планирует организовать выездные встречи с предпринимателями во всех районах области до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На одну из таких встреч в Воскресенском районе собрались более 100 предпринимателей. Они смогли задать актуальные вопросы министру и руководителям профильных структур. Основным спикером мероприятия выступил руководитель регионального Минпрома Максим Черкасов.

"Предварительно администрация собирает вопросы, на которые предприниматели хотели бы получить ответы, мы анализируем их и, в зависимости от тематики, приглашаем тех или иных специалистов, в том числе из других ведомств. С начала года мы уже провели совещания с бизнес-сообществом в 10 муниципалитетах в онлайн-формате. Совещание в Воскресенском районе стало первой очной встречей с районными предпринимателями в этом году", - рассказал Максим Черкасов.

Предприниматели из Воскресенского района попросили познакомить их со всей инфраструктурой поддержки предпринимательства.

Максим Черкасов сказал, что до конца года встречи с предпринимателями пройдут во всех районах области.

Об предстоящих встречах предприниматели могут узнать через официальные сайты и соцсети администраций районов и местной инфраструктуры поддержки предпринимательства, объявления о мероприятиях публикуются в местных СМИ. Кроме того, организуется рассылка приглашений по базе предпринимателей.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.