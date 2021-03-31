Нижний сегодня: главные события дня Общество

Часть здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле будет демонтирована

По результатам обследования часть конструкций здания, возведенного в 2006 - 2008 годах, оказалась непригодными для эксплуатации, в связи с чем их демонтируют.

Нижегородцы смогут купить куриные яйца перед Пасхой по ценам от производителя

В Нижнем Новгороде местные производители – Сеймовская и Дивеевская птицефабрики организуют продажу куриных яиц без наценки. Торговля состоится на площадках ярмарок выходного дня.

Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена

Определение поставщика было приостановлено по жалобе ООО "ПК Транспортные системы", которое считает, что конкурсная документация не соответствует действующему законодательству.

Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом

Планируется, что салюты станут запускать в небо каждую субботу в разных локациях города. Бюджетные средства на фестиваль расходовать не будут.

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 апреля

По данным на 22 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 517 человек, в том числе за прошедшие сутки выявлено еще 193 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 192 новых случая COVID-19.

Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика"

В ТРК "Индиго" пункт работает с 21 апреля. Он открыт по будням с 16:00 до 19:00. В ТРК "Фантастика" - с 22 апреля. Он будет работать по будням с 14:00 до 16:00. Сделать прививку можно без предварительной записи. Вакцинацию проводят сотрудники Городской поликлиники № 7 Нижегородского района.