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Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
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Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2021 19:30  [33] Нижний сегодня: главные события дня
22 апреля 2021 18:59  [58] Подрядчик рассказал о ходе благоустройства Нижегородской ярмарки
22 апреля 2021 18:45  [76] Пятерых детей и 28 рыбаков сняли с льдин в Нижегородской области на прошлой неделе
22 апреля 2021 18:20  [84] Паводковая ситуация в Нижегородской области нормализуется, - МЧС
22 апреля 2021 18:08  [87] МЧС назвало неблагоприятные по пожарам травы районы Нижегородской области
22 апреля 2021 16:55  [174] Питьевую воду на вокзале и в аэропорту Нижнего Новгорода продавали с нарушениями
22 апреля 2021 15:06  [124] Более 9 тысяч человек примут участие в фестивале "Российская студенческая весна" в Нижнем Новгороде
22 апреля 2021 14:33  [104] ЭнергосбыТ Плюс установит 288 узлов учета тепловой энергии и ГВС в Дзержинске и Кстове
22 апреля 2021 14:01  [172] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области
22 апреля 2021 13:05  [222] Обновленные стационарные валидаторы установили на семи нижегородских маршрутах
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

22 апреля 2021 19:30  [33] Общество

Часть здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле будет демонтирована

По результатам обследования часть конструкций здания, возведенного в 2006 - 2008 годах, оказалась непригодными для эксплуатации, в связи с чем их демонтируют.

Нижегородцы смогут купить куриные яйца перед Пасхой по ценам от производителя

В Нижнем Новгороде местные производители – Сеймовская и Дивеевская птицефабрики организуют продажу куриных яиц без наценки. Торговля состоится на площадках ярмарок выходного дня.

Закупка ретро-трамваев для нужд Нижнего Новгорода вновь приостановлена

Определение поставщика было приостановлено по жалобе ООО "ПК Транспортные системы", которое считает, что конкурсная документация не соответствует действующему законодательству.

Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом

Планируется, что салюты станут запускать в небо каждую субботу в разных локациях города. Бюджетные средства на фестиваль расходовать не будут.

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 апреля

По данным на 22 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 517 человек, в том числе за прошедшие сутки выявлено еще 193 новых случая заболевания коронавирусом, а днем ранее - 192 новых случая COVID-19.

Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика"

В ТРК "Индиго" пункт работает с 21 апреля. Он открыт по будням с 16:00 до 19:00. В ТРК "Фантастика" - с 22 апреля. Он будет работать по будням с 14:00 до 16:00. Сделать прививку можно без предварительной записи. Вакцинацию проводят сотрудники Городской поликлиники № 7 Нижегородского района.

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31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
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