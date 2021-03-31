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Общество

Число обращений с укусами клещей в Нижегородской области за месяц выросло до 54

23 апреля 2021 09:27  [118] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число обращений с укусами клещей в Нижегородской области за месяц выросло до 54. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, по состоянию на 23 апреля зарегистрировано 54 обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

Обращения были зарегистрированы в следующих районах области: Балахнинский (1), Борский (13), Ветлужский (1), Городецкий (7), г. Дзержинска (4), Кстовский (1), Сосновский (1), Тоншаевский (1), Уренский (1), Шахунский (2).

На территории Нижнего Новгорода чаще всего укусы клещей отмечались в Автозаводском районе (10) и Ленинском районе (5). Чуть меньше - в других районах города. В Советском районе таких обращений не регистрировалось.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что при лабораторных исследованиях в 1 клеще из Кстовского района были обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита, а еще 3 клеща инфицированы боррелиями.

Между тем, напомним, что в Нижнем Новгороде началась противоклещевая обработка территорий.

По словам специалистов, обработка проводится концентратом инсектицида, который используют профессиональные дезинсекторы для противоклещевой обработки больших территорий.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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